Anziani Papa | nessuno sia abbandonato nessuno si senta inutile

Questa mattina il papa ha invitato a non abbandonare gli anziani e a non farli sentire inutili. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Anziani, Papa: nessuno sia abbandonato, nessuno si senta inutile

Papa Leone visita casa di riposo anziani: siete segni di speranza

Proprio nel giorno della ricorrenza della "Festa dei Nonni", è importante ribadire che gli anziani sono la nostra forza, la nostra saggezza; sono il nostro legame con la storia e la strada più autentica per il futuro. Come affermava Papa Francesco, "fa bene agli a

Papa Leone XIV: "Che nessun anziano sia abbandonato o si senta inutile" - "Nel nostro tempo, purtroppo, i rapporti tra le generazioni sono spesso segnati da fratture e contrapposizioni, che mettono gli uni contro gli altri. Come scrive

Il Papa, la solitudine è la grande nemica degli anziani - Il Papa, nell'udienza al Congresso sulla pastorale degli anziani, ha sottolineato l'importanza di valorizzare le persone in età avanzata e non scartarle.