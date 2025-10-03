Anziana sequestrata e malmenata in casa dai ladri per poche centinaia di euro catturati i topi d' appartamento

Notte di terrore per una 90enne bellariese che, tra il 10 e l'11 settembre scorso, è stata sequestrata in casa da due topi d'appartamento che hanno rovistato per tutta l'abitazione in cerca di oggetti di valore. La vittima, sorpresa nel sonno da un uomo e una donna che erano riusciti a forzare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

