Anziana rapinata in casa a Viterbo infarto dopo il colpo da 100mila euro | il racconto del figlio
La donna di Viterbo è grave dopo il malore subito in seguito alla rapina in casa. Il figlio ha raccontato lo sgomento della madre anziana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Anziana rapinata in casa a Viterbo, infarto dopo il colpo da 100mila euro: il racconto del figlio - Donna di Viterbo è grave dopo il malore subito in seguito alla rapina in casa.
Viterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione - Una donna di 84 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo a seguito di un malore accusato subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto.