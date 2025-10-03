Anziana rapinata in casa a Viterbo infarto dopo il colpo da 100mila euro | il racconto del figlio

Notizie.virgilio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna di Viterbo è grave dopo il malore subito in seguito alla rapina in casa. Il figlio ha raccontato lo sgomento della madre anziana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

anziana rapinata in casa a viterbo infarto dopo il colpo da 100mila euro il racconto del figlio

© Notizie.virgilio.it - Anziana rapinata in casa a Viterbo, infarto dopo il colpo da 100mila euro: il racconto del figlio

In questa notizia si parla di: anziana - rapinata

Anziana truffata e rapinata in casa con la scusa dell’incidente: due arresti

Anziana aggredita alle spalle e rapinata della catenina d'oro

"C'è da pagare per un pacco", anziana rapinata di oltre 5mila euro: denunciati due uomini

anziana rapinata casa viterboAnziana rapinata in casa a Viterbo, infarto dopo il colpo da 100mila euro: il racconto del figlio - Donna di Viterbo è grave dopo il malore subito in seguito alla rapina in casa. Segnala virgilio.it

anziana rapinata casa viterboViterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione - Una donna di 84 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo a seguito di un malore accusato subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Anziana Rapinata Casa Viterbo