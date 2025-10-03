Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show | come si sta preparando per la nuova imitazione

Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show: tra coraggio, sfida e trasformazione artistica. Come si sta preparando. La quindicesima edizione di Tale e Quale Show si apre con uno dei volti più discussi e amati del panorama televisivo italiano: Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice e influencer, nota per la sua presenza sui social e per la partecipazione a reality, ha deciso di mettersi in gioco in una sfida completamente nuova: imitare cantanti celebri, trasformandosi in interpreti capaci di emozionare il pubblico. Leggi anche Tale e Quale Show, le anticipazioni di venerdì 3 ottobre Per la prima puntata, Antonella ha scelto di impersonare Gaia, interprete del brano “Chiamo io, chiami tu”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show: come si sta preparando per la nuova imitazione

In questa notizia si parla di: antonella - fiordelisi

