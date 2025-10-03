Anticorpi contro super batterio Biotecnopolo in prima linea
Pubblicato su ’’Nature’, una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, lo studio dal titolo ’Monoclonal antibodies protect against pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae’ dedicato a Klebsiella pneumoniae, un batterio resistente agli antibiotici che può facilmente diffondersi negli ospedali e causare infezioni respiratorie, urinarie e del sangue. Data la sua espansione in tutto il mondo, nel 2024 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha dichiarato Klebsiella pneumoniae tra i batteri resistenti agli antibiotici più pericolosi per i quali è urgente trovare una cura. La resistenza antimicrobica (Amr) rappresenta oggi una sfida di salute pubblica globale e richiede approcci terapeutici innovativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Batteri resistenti agli antibiotici, da Pisa una prima risposta: ecco gli anticorpi contro il super batterio Klebsiella
Anticorpi contro super batterio. Biotecnopolo in prima linea - La Klebsiella pneumoniae è considerata dall’Oms una minaccia alla salute pubblica. Scrive lanazione.it
Scoperti anticorpi monoclonali contro il superbatterio Klebsiella - resistenza Da Pisa arriva una scoperta che potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro i batteri m ... Segnala dazebaonews.it