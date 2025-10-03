anticorpi contro super batterio biotecnopolo in prima linea

Pubblicato su ’’Nature’, una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, lo studio dal titolo ’Monoclonal antibodies protect against pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae’ dedicato a Klebsiella pneumoniae, un batterio resistente agli antibiotici che può facilmente diffondersi negli ospedali e causare infezioni respiratorie, urinarie e del sangue. Data la sua espansione in tutto il mondo, nel 2024 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha dichiarato Klebsiella pneumoniae tra i batteri resistenti agli antibiotici più pericolosi per i quali è urgente trovare una cura. La resistenza antimicrobica (Amr) rappresenta oggi una sfida di salute pubblica globale e richiede approcci terapeutici innovativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

