Anticipazioni Tradimento stasera 3 ottobre 2025 | Tarik usa il video di Ipek che uccide Serra per dividere Sezai e Güzide Kahraman cambia identità
Nuova puntata ricca di colpi di scena: Azra è in possesso di un video compromettente che mostra Ipek spingere Serra dalle scale. Dopo il rifiuto di Ipek di pagare per il silenzio, Azra propone allo zio Tarik uno scambio: il filmato in cambio della casa di?i?li. Tarik accetta e usa il video per cost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: anticipazioni - tradimento
Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?
Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Oylum non può conoscere i veri genitori, Dundar nasconde un segreto...
Tradimento, anticipazioni turche: Yesim muore, Güzide sconvolta
Balene, anticipazioni seconda puntata di domenica 28 settembre 2025 Nella prossima puntata la scoperta di un tradimento e il ritrovamento del computer di Adriana - facebook.com Vai su Facebook
Tradimento, le anticipazioni di stasera (venerdì 3 ottobre): Kadriye confessa a Güzide il passato - Stasera in tv, venerdì 3 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la ... msn.com scrive
Tradimento, le anticipazioni delle puntate di venerdì 3 ottobre - Tradimento, le anticipazioni delle puntate di stasera venerdì 3 ottobre 2025 in onda in prima serata: scopri la trama delle puntate. Da msn.com