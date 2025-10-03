Anticipazioni Tale e quale show le imitazioni della puntata del 3 ottobre

Metropolitanmagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di  Tale e Quale Show il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da  Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1.  Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti di Tale e Quale Show:  Carmen Di Pietro  sarà Ambra Angiolini,   Le Donatella  vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri,   Antonella Fiordelisi  avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo  imiterà Rita Pavone,  Maryna  interpreterà Anna Oxa,   Samuele Cavallo  si trasformerà in Benson Boone,   Flavio Insinna  e  Gabriele Cirilli  si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi,  Gianni Ippoliti  onorerà il mito di Fred Bongusto,   Tony Maiello  proverà il bis con Ed Sheeran e  Peppe Quintale  dovrà vedersela con Achille Lauro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

anticipazioni tale e quale show le imitazioni della puntata del 3 ottobre

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni Tale e quale show, le imitazioni della puntata del 3 ottobre

In questa notizia si parla di: anticipazioni - tale

Tale e Quale Show, Anticipazioni cast: ecco i primi tre Vip della nuova edizione

Torna ‘Tale e Quale Show’, le anticipazioni

“Tale e Quale Show”, da domani 26 settembre la nuova edizione: le anticipazioni della prima puntata

anticipazioni tale show imitazioniLe anticipazioni della seconda puntata di “Tale e Quale Show”: Nino Frassica è il quarto giudice - Tony Maiello, per ora primo in classifica, se la dovrà vedere con Ed Sheeran. iodonna.it scrive

anticipazioni tale show imitazioniTale e Quale Show: le imitazioni della seconda puntata e chi sarà il giurato speciale - Il venerdì sera torna puntuale su RaiUno in prima serata l’appuntamento con “Tale e Quale Show”. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Tale Show Imitazioni