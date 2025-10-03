anticipazioni tale e quale show le imitazioni della puntata del 3 ottobre

Gli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma riaprono le porte alla seconda puntata di Tale e Quale Show il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e presentato da Carlo Conti, in onda venerdì 3 ottobre alle 21.30 in diretta su Rai 1. Ecco in chi si trasformeranno, dal vivo e con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, i protagonisti di Tale e Quale Show: Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini, Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri, Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa, Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone, Maryna interpreterà Anna Oxa, Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto, Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran e Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

