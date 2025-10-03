anticipazioni tale e quale show del 3 ottobre gli ospiti e le imitazioni della seconda puntata

Gli studi televisivi “ Fabrizio Frizzi” di Roma tornano ad animarsi con colori e luci sgarcianti per la seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 che continua a conquistare il pubblico con le sue trasformazioni sorprendenti. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre alle 21,30, quando Carlo Conti condurrà in diretta una nuova serata all’insegna della musica de del divertimento. La formula è ormai nota, ma sempre efficace: un gruppo di concorrenti si cimenta in performance dal vivo, interpretando artisti celebri della scena nazionale e internazionale. Grazie agli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e al lavoro di un team di professionisti dietro le quinte, il pubblico assiste a esibizioni che concentrano canto, danza e recitazione in un equilibrio (talvolta) unico. 🔗 Leggi su Dilei.it

