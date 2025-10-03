Antica anfora romana in vetrina a Rimini | scatta il sequestro della Finanza
Rimini, 3 ottobre 2025 - Non era una semplice decorazione da negozio, ma un vero e proprio reperto archeologico finito sotto i riflettori della Guardia di Finanza. In un esercizio commerciale del Riminese, in bella mostra tra gli oggetti esposti, i finanzieri della stazione navale hanno trovato un’anfora romana antichissima, quasi completamente integra, subito sequestrata perché il titolare non aveva nessun titolo di possesso. Parliamo di un pezzo raro: un’anfora di tipo “Lamboglia 2”, panciuta e di grandi dimensioni – 123 centimetri di circonferenza e 80 di lunghezza – risalente a un periodo compreso tra il II e il I secolo avanti Cristo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: antica - anfora
Antica anfora romana esposta in un'agenzia immobiliare, scatta il sequestro della Guardia di Finanza
Osserviamo la scena presente su questa anfora del 500-490 a.C., attribuibile alla Classe delle Doubleens e conservata al Museo Archeologico di Gela (inv. N108B). È una curiosa raffigurazione della cattura di Sileno ad opera di un soldato che presumibilmen - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, espone un’antica anfora romana nel negozio senza averne i titoli: denunciato e rischia una multa di 1.500 euro - Era in bella mostra in uno negozio del Riminese un’antica anfora di epoca romana, quasi completamente integra, che finanzieri della stazione navale ... Come scrive corriereromagna.it
Anfora greco romana nascosta nel garage di un ristoratore di Rimini: ecco come si è arrivati alla scoperta - Rimini, 12 settembre 2024 – Un’antica anfora di origine greco romana nascosta nel garage di un ristoratore a Rimini. Riporta ilrestodelcarlino.it