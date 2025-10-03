Antica anfora romana in vetrina a Rimini | scatta il sequestro della Finanza

Rimini, 3 ottobre 2025 - Non era una semplice decorazione da negozio, ma un vero e proprio reperto archeologico finito sotto i riflettori della Guardia di Finanza. In un esercizio commerciale del Riminese, in bella mostra tra gli oggetti esposti, i finanzieri della stazione navale hanno trovato un’anfora romana antichissima, quasi completamente integra, subito sequestrata perché il titolare non aveva nessun titolo di possesso. Parliamo di un pezzo raro: un’anfora di tipo “Lamboglia 2”, panciuta e di grandi dimensioni – 123 centimetri di circonferenza e 80 di lunghezza – risalente a un periodo compreso tra il II e il I secolo avanti Cristo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

