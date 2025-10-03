Antica anfora romana esposta in un' agenzia immobiliare scatta il sequestro della Guardia di Finanza
È un’antica anfora di epoca romana, quasi completamente integra, il prezioso reperto archeologico che i finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini hanno sequestrato all’amministratore di un'agenzia immobiliare del riminese. Un oggetto panciuto di grandi dimensioni, circa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rimini, espone un'antica anfora romana nel negozio senza averne i titoli: denunciato e rischia una multa di 1.500 euro - Era in bella mostra in uno negozio del Riminese un'antica anfora di epoca romana, quasi completamente integra, che finanzieri della stazione navale ...
Anfora greco romana nascosta nel garage di un ristoratore di Rimini: ecco come si è arrivati alla scoperta - Rimini, 12 settembre 2024 – Un'antica anfora di origine greco romana nascosta nel garage di un ristoratore a Rimini.