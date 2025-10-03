Antica anfora romana esposta in un' agenzia immobiliare scatta il sequestro della Guardia di Finanza

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un’antica anfora di epoca romana, quasi completamente integra, il prezioso reperto archeologico che i finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini hanno sequestrato all’amministratore di un'agenzia immobiliare del riminese. Un oggetto panciuto di grandi dimensioni, circa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

