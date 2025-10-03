antenna salvavita tra i monti di pianaccio

Un impianto di telefonia mobile connette l’alta valle del Silla, una delle zone più remote dell’Appennino, finora rimasta avvolta in un cono d’ombra. A renderlo possibile è stata la donazione della cittadina Lucia Biagi, nipote del giornalista di Pianaccio Enzo Biagi, che ha donato il terreno per l’infrastruttura. La nuova attivazione, spiega una nota della Regione, consente ai residenti e alle attività economiche locali di comunicare con maggiore facilità. Una seconda antenna è stato attivata a Casola Valsenio. L’impianto acceso nelle scorse settimane, finanziato dalla Regione e realizzato da Lepida, porta miglioramenti in particolare nelle zone di Serra di Monteacuto delle Alpi, Monteacuto, Pianaccio, Segavecchia e aree limitrofe, per un servizio che interesserà circa 250 abitanti, ma garantirà la possibilità di comunicare anche alle migliaia di escursionisti che in tutte le stagioni frequentano la vallata, rendendo più sicure le passeggiate nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

