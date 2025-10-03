Another Love nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity | trama cast e quando in TV
Una nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Another Love – il cui titolo originale è Bamba?ka Biri – è la serie TV Made in Turchia che – dopo aver riscosso un gran successo in patria – è pronta a conquistare milioni di spettatori italiani. Scopriamo insieme trama, cast e quando andrà in onda sulla piattaforma Mediaset. Another Love, la nuova soap turca Mediaset Infinity. Un nuovo serial drammatico turco si prepara a fare il suo debutto in Italia. Another Love – trasmesso in patria su Fox dall’11 settembre 2023 al 13 gennaio 2024 con il titolo originale Bamba?ka Biri – arriva sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Due volti noti della serialità turca, Hande Erçel e Burak Deniz, tornano su Mediaset Infinity con Another Love, una dizi che mescola mistero e passione: ecco quando - facebook.com Vai su Facebook
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - X Vai su X
“Another Love”, una nuova soap turca su Mediaset Infinity - Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity , “ Another Love ” (il titolo originale è “Bambaska Biri” ), una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amat ... Scrive sorrisi.com
Another Love, la nuova serie thriller turca arriva in esclusiva su Mediaset Infinity - Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, Another Love, una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amatissima dal pubblico italiano. Riporta teleblog.it