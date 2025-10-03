Another Love il nuovo thriller turco arriva in esclusiva su Mediaset Infinity
Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, Another Love, una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amatissima dal pubblico italiano. Dopo aver conquistato milioni di spettatori con appassionanti storie romantiche, Mediaset Infinity si arricchisce con un nuovo e intenso racconto di genere thriller, capace di unire emozione, mistero e passione in un intreccio coinvolgente. La storia ha come protagonista Leyla Gediz, una giovane procuratrice che cerca di lasciarsi alle spalle un passato difficile per ricominciare da zero. Nella sua nuova vita incontra Kenan Ozturk, un giornalista affermato e dalla carriera impeccabile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: another - love
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti
[WiiU] Wii U GamePad Input Test 1.0.0 : Un Tester Base per il GamePad con LÖVE Potion
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi - X Vai su X
Preparatevi ad un arrivo imperdibile Un segreto nascosto, una passione travolgente e un destino che cambierà per sempre due vite. #AnotherLove, la serie con Hande Erçel e Burak Deniz, sarà disponibile da lunedì 6 ottobre, gratis e in esclusiva, su Medi Vai su Facebook
“Another Love”, una nuova soap turca su Mediaset Infinity - Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity , “ Another Love ” (il titolo originale è “Bambaska Biri” ), una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amat ... Secondo sorrisi.com
Another Love, il nuovo thriller turco in esclusiva su Mediaset Infinity - Another Love sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 6 ottobre con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. Si legge su msn.com