another love il nuovo thriller turco arriva in esclusiva su mediaset infinity

Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, Another Love, una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amatissima dal pubblico italiano. Dopo aver conquistato milioni di spettatori con appassionanti storie romantiche, Mediaset Infinity si arricchisce con un nuovo e intenso racconto di genere thriller, capace di unire emozione, mistero e passione in un intreccio coinvolgente. La storia ha come protagonista Leyla Gediz, una giovane procuratrice che cerca di lasciarsi alle spalle un passato difficile per ricominciare da zero. Nella sua nuova vita incontra Kenan Ozturk, un giornalista affermato e dalla carriera impeccabile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

