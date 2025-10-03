2025-10-03 17:22:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Jude Bellingham, Phil Foden e Jack Grealish sono stati lasciati fuori dalla squadra dell’Inghilterra per i loro infissi dell’ottobre 2025. L’attaccante del Real Madrid Bellingham è tornato per il club La Liga alla fine di settembre dopo un intervento chirurgico alla spalla, mentre i centrocampisti Foden e Grealish non hanno riacquistato i loro posti nonostante la forma promettente per Manchester City ed Everton in Premier League. Bukayo Saka è stato ricordato a seguito del recupero dell’Arsenal Forward da un infortunio al tendine del ginocchio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Annuncio della squadra dell’Inghilterra in full vs Wales e Lettonia