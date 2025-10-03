Annamaria Tonini l’intervista | La musica per me è una medicina
MILANO – Annamaria Tonini si avvicina alla musica all’età di 8 anni studiando pianoforte, per poi esplorare batteria, chitarra, violino e basso, che oggi è il suo strumento principale. Da sempre scrive canzoni, coltivando la composizione e approfondendo la teoria musicale. Ha collaborato con un mensile della sua città intervistando artisti locali e internazionali, unendo passione e divulgazione. Parallelamente guida, insieme ai fratelli, l’azienda di famiglia Roberta Tonini, marchio storico di abbigliamento sportivo fondato dal padre nel 1964. Per lei la musica è espressione totale e medicina per l’anima. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Annamaria Tonini: una vita tra musica e impresa, ora è pronta a raccontarsi con le sue canzoni
