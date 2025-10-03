Anna Carol pubblica il singolo Invece di stare con te feat Dente e le date del club tour
Anna Carol pubblica oggi Invece di stare con te, il suo nuovo singolo in collaborazione con Dente e annuncia le date del tour nei club. A pochi mesi dalla pubblicazione del disco Principianti, Anna Carol pubblica oggi Invece di stare con te (INRI RecordsMetatron), il suo nuovo singolo in collaborazione con Dente, fuori su tutte le piattaforme digitali. Il telefono squilla senza sosta. Al bar, qualcuno prova ad attaccare bottone. Il volume è troppo alto per capirsi davvero. La birra artigianale non mantiene le promesse. Alcuni momenti ci rapiscono, ci trascinano nel flusso delle cose, ma tutto ciò che desideriamo in quegli istanti è restare da sol?. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
