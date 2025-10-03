La Libia è di nuovo il crocevia dove si incrociano ambizioni regionali, interessi energetici e memorie imperiali. A distanza di oltre dieci anni dalla caduta di Gheddafi, il Paese rimane diviso tra fazioni rivali, milizie e governi paralleli. Ma, in questo scenario frammentato, la Turchia ha saputo trasformare la crisi in opportunità, guidata da un uomo che unisce discrezione e determinazione: Ibrahim Kalin, ex portavoce e consigliere di Erdogan, oggi a capo del MIT, il servizio d’intelligence turco. È lui che, lontano dai riflettori, ha orchestrato l’ultimo accordo fra il premier tripolino Abdelhamid Dabaiba e alcuni dei suoi avversari dell’Ovest libico, riportando Ankara al centro di un dossier che gli europei avevano di fatto abbandonato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ankara consolida la sua presa sul Mediterraneo mentre l’Europa resta a guardare