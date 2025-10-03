’Animali Intelligenti’ al Binario 49 Sarà il Trio Jazz ad aprire la scena

Primo appuntamento, domani alle 20, al Binario 49, con la rassegna ‘ Animali Intelligenti ’, cartellone di una settantina di eventi che 36 associazioni reggiane hanno co-progettato insieme al Comune, per offrire ai reggiani teatro, musica, laboratori e arti, perseguendo un nuovo approccio al fare cultura e modalità di pianificazione condivise. Sarà il concerto di Trio Jazz ad aprire la scena, come prima di una serie di esperienze che mirano a integrare risorse e competenze del nostro territorio. Jazz e sperimentazione, a cura di Filarmonica Città del Tricolore; dalle 19 aperitivo. Il 18 ottobre dalle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Animali Intelligenti’ al Binario 49. Sarà il Trio Jazz ad aprire la scena

