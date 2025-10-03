Angelico il nuovo album di Guglielmo | un viaggio pop tra ricordi e luce

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo capitolo discografico di Guglielmo è finalmente disponibile: “Angelico” approda sulle piattaforme digitali e spalanca le porte di un percorso sonoro carico di emozioni, ricordi e suggestioni. L’autore bolognese invita l’ascoltatore a un viaggio intimo, dove il dolore si colora di celeste e la nostalgia diventa impalpabile bellezza. Bologna e dintorni La passione per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

angelico il nuovo album di guglielmo un viaggio pop tra ricordi e luce

© Sbircialanotizia.it - Angelico, il nuovo album di Guglielmo: un viaggio pop tra ricordi e luce

In questa notizia si parla di: angelico - nuovo

angelico nuovo album guglielmo“Ci baciavamo” è il nuovo singolo di Guglielmo: significato del brano e dove ascoltarlo - “Ci baciavamo” di Guglielmo: Un Brano Intimo che Anticipa l’Album “Angelico” “Ci baciavamo” è il nuovo singolo del cantautore bolognese Guglielmo, che anticipa l’uscita del suo album “Angelico” previs ... Secondo spettegolando.it

Cerca Video su questo argomento: Angelico Nuovo Album Guglielmo