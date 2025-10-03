Andreas Muller chi è il ballerino ex di ‘Amici’ a ‘Verissimo’ con Veronica Peparini
Milano, 3 ottobre 2025 – È stato un matrimonio pieno di emozioni e di musica quello di Andreas Muller e Veronica Peparini. La mastra di danza di ‘Amici’ e il suo ex allievo sono diventati marito e moglie lo scorso 29 settembre di fronte ad amici e parenti e alle loro gemelle: Penelope e Ginevra. Ma cosa sappiamo del ballerino che ha rubato il cuore alla coreografa che da anni lavora a stretto contatto con Maria De Filippi? Andreas Muller: chi è. Andreas Muller è nato il 6 giugno 1996 a Singen, in Germania, da madre italiana e padre tedesco. Si trasferisce a Fabriano, in provincia di Ancona, dove trascorre l’adolescenza e si diploma all’istituto turistico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
