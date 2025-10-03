Dopo quasi nove anni Andrea Vasi lascia la carica di consigliere comunale per il Partito Repubblicano Italiano. Il 29enne di San Zaccaria ha dato ieri mattina le dimissioni dopo aver accettato un lavoro nell’area sindacale di Confcommercio Ravenna. "La scelta – spiega – è dettata da un’opportunità di cambiamento e di crescita personale e lavorativa. Il passaggio a rappresentante sindacale per gli associati di Confcommercio vede un’incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Il mio non è un addio alla politica: non lascio il Pri e non lascio la politica, non escludo nulla per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Vasi lascia il consiglio comunale