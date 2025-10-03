Andrea Sempio il nuovo consulente Armando Palmegiani già a rischio licenziamento? Maretta con l' avvocato | Cambi idea sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi
Armando Palmegiani ha cominciato questa settimana il suo lavoro come consulente di Andrea Sempio. Il suo però non è stato un inizio felice. Arrivato dopo l'ex generale Luciano. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: andrea - sempio
Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero
Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”
Andrea Sempio, nella foto di classe al liceo la soluzione del delitto di Garlasco?
Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, sulle cifre riportate sul pizzino trovato in casa #Sempio. #drittoerovescio #Garlasco - X Vai su X
Dritto e rovescio. . Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, sulle cifre riportate sul pizzino trovato in casa #Sempio. #drittoerovescio #Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio sceglie Armando Palmegiani come consulente - L’esperto spiega perché oggi ritiene fragili sia il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi che l’impronta 33 ... Segnala tg24.sky.it
Delitto di Garlasco, il nuovo consulente di Andrea Sempio: “Troppo poco il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi” - Armando Palmegiani risponde a chi lo accusava di aver espresso considerazioni opposte ... Secondo tpi.it