Andirivieni sospetto poi il blitz dei carabinieri | sequestrato un chilo di hashish
Un chilo di hashish è stato sequestrato dai carabinieri nel corso di un’operazione antidroga ad Ardea che ha portato anche all’arresto di due giovani di 23 anni.Un’attività avviata dai militari dopo aver notato un sospetto via vai all'interno di un'abitazione sul lungomare di Tor San Lorenzo; e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
