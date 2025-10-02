Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Uno sciame di droni vola sulle infrastrutture critiche e militari tedesche. I sospetti sulla Russia ilfoglio.it
Investito nel cantiere. Grave operaio 56enne ilrestodelcarlino.it
Oroscopo di domani 4 ottobre 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera gazzettadelsud.it
Asse centro-mare: nuova ciclabile, via le fioriere, palestra esterna ilrestodelcarlino.it
"Estate ricca di successi. La città è sempre più viva" ilrestodelcarlino.it
Guerra in Ucraina: al vertice di Copenaghen è «Orban contro tutti» panorama.it
’I Tre Moschettieri Opera Pop’. La tournée riparte da Forlì
Il 2024 si era chiuso con oltre 30mila biglietti venduti. Adesso riparte la tournée nazionale 2025 ... ► quotidiano.net
La Torretta è a regime . Gli ospiti sono rientrati . Lavori nell’area verde
Gli homeless viareggini hanno nuovamente un tetto per dormire e una doccia calda e quando è possib... ► lanazione.it
È l’alba in via Laura, occupazione in facoltà. La protesta arriva anche dentro i licei : "Basta accordi con Israele e la Leonardo"
La notizia del blocco della flottilla nella notte tra l’1 e il 2 ottobre arriva a Firenze come una... ► lanazione.it
L’asfalto diventa tela: a Roma l’arte trasforma le strade in percorsi sicuri e colorati
Tutte le strade portano a Roma, ma non tutte le strade sono semplici collegamenti tra due punti: ce... ► funweek.it
Un euro per Irene. Conad riparte con l’iniziativa
Dopo il successo dell’iniziativa solidale ’Un euro per Irene’, lanciata la scorsa primavera, i supe... ► lanazione.it
La Cooperativa Alchimia scrive alla premier Meloni: “Intervenga per il rilascio dei nostri concittadini”
Pubblichiamo la lettera aperta indirizzata alla Premier Giorgia Meloni di Alchimia, Cooperativa Soc... ► bergamonews.it
Smalto e divieti: "Rischi minimi"
Il divieto di utilizzare prodotti cosmetici contenenti Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxid... ► quotidiano.net
Alluvione 2014, il sindaco chiamato a testimoniare
Alluvione 2014, nell’udienza del 21 ottobre a testimoniare in aula ci sarà anche il sindaco Massimo... ► ilrestodelcarlino.it
L’Accademia all’Expo di Osaka
L’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna sarà protagonista con altre 16 Accademie italiane all’E... ► ilrestodelcarlino.it
Per tre allievi dell’Olivetti lavoro in hotel
Sempre più internazionale l’istituto alberghiero Olivetti. In questi giorni Alex Mancuso, Ikram Za... ► ilgiorno.it
LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: stupisce Marini, bene Bezzecchi, Bagnaia distante. Alle 9.00 le pre qualifiche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 06.03 Ci ... ► oasport.it
In tre per dirigere i Musei. Restano in corsa Baroni,. Bruciati e Giovanardi
Corsa a tre per la direzione dei musei comunali. La procedura aperta dall’amministrazione comunale ... ► ilrestodelcarlino.it
Raffreddore, mal di gola e tosse: “Dovuti a vari virus e Covid, casi in aumento”
“Non sono ancora stati isolati casi d’influenza, al momento sono in circolazione virus parainfluenz... ► bergamonews.it
Il Pd, la mozione di IV e la tenda che non basta. Parla Boschi
È il giorno in cui la Camera approva con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la ... ► ilfoglio.it
Pronostico Lazio Torino: stavolta l’Olimpico porta all’esonero
Lazio-Torino è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistich... ► ilveggente.it
Il viaggio di Cercas intorno alla fede: "Faccio mia la ribellione alla morte"
Oggi alle 18 nella chiesa di San Francesco a Lucca, Pianeta Terra Festival ospita uno degli scritt... ► quotidiano.net
Musica, cultura e gastronomia. Il fascino attuale di Lipsia tra artisti e location da cartolina
È stata definita ’Piccola Parigi’, ’Città della Musica’, ’Piccola Venezia’: tanti gli appellativi p... ► quotidiano.net
Anticipazioni un posto al sole: tradimenti e cambiamenti in arrivo
anticipazioni e sviluppi delle prossime puntate di un posto al sole Le trame inedite di Un Posto al... ► jumptheshark.it
Ok al piano di pace di Trump
Giorgia Meloni puntava all’en plein e non lo nasconde: "Il piano di pace di Trump è sostenuto dai P... ► quotidiano.net
Disoccupazione stabile al 6%. In crescita di 0,6 punti tra i più giovani
Tasso di disoccupazione rimasto stabile al 6,0% nel mese di agosto, ma quello giovanile è salito al ... ► quotidiano.net
Il maestro Tjeknavorian con la Quinta di Mahler
L’Orchestra Sinfonica di Milano, dopo il successo scaligero, torna all’Auditorium di Milano oggi (o... ► ilgiorno.it
Ragioni per bloccare lo sciopero generale di Cgil e Usb
"Abbiamo cominciato a discuterne subito dopo i primi accenni sindacali alla proclamazione di uno sci... ► ilfoglio.it
All’Ars contributi come coriandoli: in Sicilia è il festival dei collegi elettorali
La prima, lunga, notte di votazioni della manovra quater ha portato all’approvazione di due commi ch... ► gazzettadelsud.it
Corteo della Cgil in Pescaia, sciopero al Galilei
Siena, come tutta l’Italia, si prepara a una giornata di sciopero intenso, con cortei, manifestaz... ► lanazione.it
Corriere dello Sport: “De Bruyne, re ritrovato: il Maradona si inchina al fuoriclasse del Napoli”
Corriere dello Sport: “De Bruyne, re ritrovato: il Maradona si inchina al fuoriclasse del Napoli”"&... ► napolipiu.com
Teleriscaldamento a Lecco, PD: "Basta allarmismi, avanti con la transizione ecologica"
In merito alle recenti dichiarazioni della Lega sul progetto di teleriscaldamento a Lecco, vogliam... ► leccotoday.it
Etichette Indipendenti. Il ’MEI’ compie trent’anni
Nei tardi anni ’70 inglesi, l’espressione ‘indie’ era usata per definire la nascita di un movimento... ► quotidiano.net
Con Sofidel ecco gli scenari di geopolitica
Al Pianeta Terra Festival, spazio anche alle sfide della trasformazione digitale e all’architettura... ► lanazione.it
Generazione Stem: "Così ispiriamo le future scienziate"
Trovare profili STEM (acronimo che sta ad indicare la galassia delle discipline scientifico-tecnolo... ► quotidiano.net
Degrado nel parcheggio di via San Bernardino: installate nuove telecamere di sorveglianza
Bergamo. Degrado nel parcheggio scoperto di via San Bernardino, all’altezza del civico 139, uno spa... ► bergamonews.it
La collezione per i 40 anni. Un’eleganza senza eccessi
Si diventa grandi mantenendo la freschezza e la visione contemporanea che accompagna le donne passo... ► quotidiano.net
L’incidente e le coltellate. Diciottenne denunciato per tentato omicidio
di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Il presunto aggressore del ventottenne egiziano che merco... ► ilgiorno.it
Le lacrime di Elisa sugli aiuti: ma l'Italia li ha già inviati
Il dibattito sull'arrivo degli aiuti umanitari a Gaza, dopo il blocco della Flotilla da parte di ... ► ilgiornale.it
Riapre la scuola materna ristrutturata ’dal basso’
Gioia nella vallata dell’Idice per la riapertura della rinnovata scuola d’infanzia di Monterenzio,... ► ilrestodelcarlino.it
Taylor swift presenta il album the life of a showgirl
il ritorno di taylor swift con il nuovo album the life of a showgirl La celebre cantante e cantaut... ► jumptheshark.it
Sciopero generale per Gaza a Roma venerdì 3 ottobre: niente metro, bus e treni. Tutti gli orari
Sciopero generale a Roma, a rischio anche i mezzi di trasporto locale. Oltre ai treni, possibili di... ► fanpage.it
The Life of a Showgirl, perché il nuovo album di Taylor Swift è già un fenomeno globale (come tutti i precedenti)
Il dodicesimo album della cantante statunitense è già record su Spotify e il Taylor Swift Effect col... ► wired.it
Semina il panico e minaccia i militari: arrestato
A Codigoro i carabinieri della stazione di Mesola, l’altra notte, hanno arrestato un 34enne per res... ► ilrestodelcarlino.it
"Illegittimo lo sciopero Cgil". Ma Landini tira dritto: "Si fa"
"Sarà il caos" promettono dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base. "Non esiste il diritto ... ► ilgiornale.it
Valmadrera premia l'eccellenza: otto giovani laureati ricevono il riconoscimento del Comune
Una serata all'insegna del merito e del talento quella di lunedì 29 settembre a Valmadrera, dove l... ► leccotoday.it
Trecento in coro per la Palestina. Nuovo presidio in piazza Salimbeni
Presidi, cortei, scioperi, manifestazioni, Siena ha iniziato a mobilitarsi per Gaza e non sembra ... ► lanazione.it
"Sciopero generale. Ma garantiremo i servizi essenziali"
In difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza. La Cigl Ticino Olona ... ► ilgiorno.it
Ville Aperte pronte al gran finale. Tour moderno dalla storia al gusto
Visite guidate, percorsi a tema, un aperitivo dai sapori della tradizione, attività per bambini e f... ► ilgiorno.it
Botte e stalking alla compagna. Varriale licenziato dalla Rai
È stato licenziato Enrico Varriale, noto volto televisivo di Rai Sport di cui è stato anche vicedir... ► quotidiano.net
I disagi delle educatrici del nido: "Vogliamo un incontro col sindaco"
Educatrici del Nido Pollicino inascoltate dalla Giunta. È la critica lanciata dalla Federazione Usb... ► ilgiorno.it
Putin: "Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation" | Chiuso l'aeroporto di Monaco per droni sospetti
Il leader del Cremlino: "Con Trump il conflitto in Ucraina avrebbe potuto essere evitato. Tutti i Pa... ► tgcom24.mediaset.it
La Protezione civile cerca nuove leve
SONDRIO Al via il corso per volontari della Protezione civile. Il Ccv-So (Comitato coordinamento de... ► ilgiorno.it
Vanessa hudgens svela nuove verità su zac efron in un’intervista
analisi delle dichiarazioni di Vanessa Hudgens sul suo passato e sulla carriera Le dichiarazioni di... ► jumptheshark.it
Porti, treni e università bloccati dai pro. Pal Slogan choc nei cortei
Da Nord a Sud, cittadini e studenti sono ostaggio di sindacati, gruppi pro Pal radicali, colletti... ► ilgiornale.it
Il sorriso di Michelén. Festa per gli 80 anni della sua liberazione
Michele festeggia due compleanni. Il 12 marzo, il giorno in cui è nato nel 1923. E il 3 ottobre, per... ► ilgiorno.it
Maxi investimento e assunzioni. Givaudan amplia la produzione
Un importante potenziamento industriale è stato inaugurato a Caronno Pertusella, dove Givaudan - m... ► ilgiorno.it
La presa del rettorato dopo i blocchi della notte. Oggi sciopero generale. Attese migliaia di persone
di Enrico Mattia Del Punta PISA È stato occupato ieri pomeriggio il palazzo del rettorato dell’Un... ► lanazione.it
Viaggio nel condominio popolare. Circondato da reti e transenne: "per proteggerci dai calcinacci"
"Vede, hanno calato le reti per la pesca ai calcinacci..." Così ci accoglie Roberto Romani, capos... ► lanazione.it
Sciopero del 3 ottobre, il PD replica a Fratelli d'Italia: "Solidarietà e pace sono valori costituzionali"
Il segretario PD Tropenscovino e la segretaria dei Giovani Democratici Elena Lo Monte rispondono a... ► leccotoday.it
Grottammare abbraccia la pace: . Diana Dolev ospite speciale
La prossima settimana, per la città di Grottammare ospiterà una serie di iniziative dedicate alla p... ► ilrestodelcarlino.it
Forlimpopoli, i sindacati:: "Comune, clima tossico"
La classica goccia che fa traboccare il vaso, tanto che le reazioni alle parole della sindaca e del... ► ilrestodelcarlino.it
Hamas ci studia bene e ora parla lo stesso identico linguaggio dei nostri partiti
“Il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele è un gravissimo atto di pirateria interna... ► ilfoglio.it
Flotilla, il silenzio Ue. Meloni: "Rivoluzione e weekend lungo sono inconciliabili"
nostro inviato a Copenhagen Dopo il Consiglio Ue informale di mercoledì, ieri Copenaghen ha ospitat... ► ilgiornale.it
Carmen Consoli: "Le mie canzoni in siciliano fra passione e leggenda"
Due sostantivi senza alcuna congiunzione. Per Carmen Consoli amore e luce, anzi Amuri luci per dirl... ► quotidiano.net
Guida ai reliquiari di ghost of yotei: tutte le posizioni e soluzioni degli enigmi
Il mondo di Ghost of Yotei presenta una serie di attività opzionali e sfide che richiedono attenzio... ► jumptheshark.it
Luca Marini svetta nelle FP1 di Mandalika. Bene Bezzecchi, partenza a rilento per Bagnaia
Uno splendido Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prov... ► oasport.it
Investito nel cantiere. Grave operaio 56enne
È ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’operaio che ie... ► ilrestodelcarlino.it