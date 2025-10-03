Ancora pioggia e vento forte | allerta ' gialla' anche sul Barese

Ancora pioggia e vento forte sulla Puglia e sul Barese. Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emanato dalla Protezione civile regionale. L'avviso è valido dalle 14 di oggi, 3 ottobre, per le successive dieci ore.In particolare, è prevista allerta gialla per rischio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

