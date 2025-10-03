Ancora freddo nel weekend poi rapida perturbazione e aumento delle temperature | le previsioni meteo

Le previsioni per oggi, venerdì 3 ottobre, e per il weekend di sabato 4 e domenica 5. Le temperature, che nei giorni sono scese di diversi gradi, dovrebbero lievemente risalire, accompagnate dall'arrivo di una breve perturbazione nella nottata tra sabato e domenica. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. 🔗 Leggi su Fanpage.it

