Anche l' amministrazione Tommasi in piazza per la Palestina libera Buffolo | La società civile più avanti dei governi

Venerdì 3 ottobre migliaia di persone hanno preso parte a Verona al corteo promosso in occasione dello sciopero in solidarietà con il popolo palestinese. La manifestazione è partita dalla stazione di Porta Nuova e, dopo aver attraversato le vie del centro, si è conclusa in piazza dei Signori. Qui. 🔗 Leggi su Veronasera.it

“Trenta aggressioni dall’inizio dell’anno al Pronto Soccorso di Borgo Trento non possono essere considerate episodi isolati: siamo davanti a una vera e propria emergenza sicurezza che l’amministrazione Tommasi continua a ignorare. Medici, infermieri e per - facebook.com Vai su Facebook

Casali (FdI): “Verona, centro storico sempre più invivibile, l’amministrazione Tommasi sbaglia ancora” http://tinyurl.com/4db5pmvm - X Vai su X

Nuoro torna in piazza per la Palestina: «Comuni e Regione riconoscano i diritti di questo popolo» - L'appuntamento è per domani sera (19 giugno) alle 18:00 in Piazza Berlinguer, fronte stazione ferroviaria. Come scrive unionesarda.it

Centinaia in piazza a Pesaro in flashmob per la Palestina - Centinaia di persone sono scese in piazza nel pomeriggio a Pesaro al grido di "Free Palestine": hanno letto le parole in arabo, e in italiano tratte da "Il loro grido è la mia voce. ansa.it scrive