Dal 3 al 5 ottobre torna Urban Nature, il festival del Wwf dedicato alla natura in città. Giunto ormai alla 9ª edizione, quest’anno presenta più di 100 appuntamenti in tutte le regioni italiane per riscoprire il valore della biodiversità urbana e promuovere soluzioni concrete contro gli effetti della crisi climatica. Il festival sbarca in città sabato 4 ottobre due appuntamenti in città in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo. Alle 11 visita guidata nella valle della biodiversità di Astino a cura di Marina Borgatti, naturalista e collaboratrice dell’Orto Botanico: si scoprirà come si è prodotta la ricchezza paesaggistica della valle di Astino, indagando come la storia naturale e antropica, e la loro costante comunicazione, hanno modellato il paesaggio ( prenotazione obbligatoria qui ). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Anche in Bergamasca il festival Wwf dedicato alla natura in città