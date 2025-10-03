Anche i detenuti del carcere in sciopero | Rinunciamo a un giorno di libertà
Sciopera anche chi non può partecipare al corteo che nel giorno di mobilitazione nazionale ha riempito la città e bloccato tangenziale e autostrada. I detenuti della Dozza si sono uniti agli oltre 100mila manifestanti e lo hanno fatto con una lettera consegnata al segretario della Cgil di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: detenuti - carcere
Carcere, lavoro e diritti: aprono due sportelli per ridare dignità ai detenuti
Carcere Livorno, il garante dei detenuti: "Si aprano i nuovi padiglioni. Il degrado non è più sostenibile"
La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020: chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove
Anche i detenuti senza casa potranno scontare la pena fuori dal carcere di Luca Sofri ilpost.it, 2 ottobre 2025 Il ministero della Giustizia ha istituito per la prima volta un elenco di strutture e ha messo dei soldi, ma non è detto che funzionerà. Martedì 30 settemb - facebook.com Vai su Facebook
#Carceri, Giunta promuove confronto per migliorare condizione detenuti ? La Giunta capitolina ha approvato una memoria volta al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nei penitenziari romani. L’atto fa seguito all’approvazione degli Ordini d - X Vai su X
A Bologna scioperano anche i detenuti-lavoratori: “Rinunciamo a un giorno di libertà per Gaza e la Flotilla” - lavoratori dipendenti della società Fare Impresa, nel carcere di Dozza: "Rinunciamo ... Secondo fanpage.it
Sciopero generale oggi per la Flotilla e Gaza, news in diretta: Cgil: “Più di due milioni in 100 piazze”. Strade bloccate a Milano e Bologna, atterrati a Roma i 4 ... - Le news in diretta sullo sciopero generale oggi 3 ottobre per la Flotilla e gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra a Gaza ... Si legge su fanpage.it