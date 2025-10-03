Anche elicotteri e cani molecolari nelle ricerche dopo il nubifragio | le immagini

OSTUNI - Cani molecolari, reparti dei vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e anche un elicottero: il dispiegamento di uomini e mezzi è stato imponente, ma purtroppo l'esito sembrava quello già da ieri sera: è stato individuato un corpo senza vita dopo le 11 di questa mattina, venerdì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: elicotteri - cani

#CAMORRA, RAFFICA DI #ARRESTI A #SALERNO - All’operazione hanno preso parte più di 500 uomini e donne delle forze dell’ordine, con il supporto di elicotteri e cani antidroga - facebook.com Vai su Facebook

Droni, elicotteri e cani molecolari per cercare il piccolo Mattia - Proseguono senza sosta le ricerche di Mattia Luconi, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni, le due persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha sconvolto la provincia di Ancona ... Scrive unionesarda.it

Le ricerche febbrili di nonna e nipote: elicotteri e cani molecolari ma ancora non si trovano - Li stanno cercando da un giorno ma della nonna Sabine e di suo nipote Noah, di appena 5 mesi, non c'è traccia. Riporta rainews.it