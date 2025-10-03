Anche Chiavenna partecipa alla caccia al tesoro più grande d' talia
Il Touring Club Italiano organizza la Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
