Anche Canneto Pavese in strada alla ricerca degli adolescenti scomparsi

Ilpiacenza.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono proseguite fino al tramonto del 3 ottobre le ricerche di Martina Quagliaroli e dell'amico 15enne Alessio. I due si troverebbero, verosimilmente, nel territorio comunale di Monticelli Pavese, a nemmeno 20 chilometri da Sarmato, paese della giovane 14enne scomparsa da casa il 30 settembre. Se. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canneto - pavese

Cerca Video su questo argomento: Canneto Pavese Strada Ricerca