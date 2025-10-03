Anche Canneto Pavese in strada alla ricerca degli adolescenti scomparsi
Sono proseguite fino al tramonto del 3 ottobre le ricerche di Martina Quagliaroli e dell'amico 15enne Alessio. I due si troverebbero, verosimilmente, nel territorio comunale di Monticelli Pavese, a nemmeno 20 chilometri da Sarmato, paese della giovane 14enne scomparsa da casa il 30 settembre. Se. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: canneto - pavese
