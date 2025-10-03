Anche Aversa scende in piazza per Gaza e la Flottilla | decine di studenti in strada

Manifestazione pacifica in sostegno alla Palestina, organizzata con la partecipazione di diversi collettivi studenteschi dei licei Cartesio, Da Vinci e Fermi. Al sit-int, questa mattina, hanno preso parte anche alcuni insegnanti, a testimonianza del sostegno della comunità scolastica all’iniziativa per la pace. Anche Aversa scende in piazza per Gaza e la Flottilla: decine di studenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

