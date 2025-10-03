Anche Aversa scende in piazza per Gaza e la Flottilla | decine di studenti in strada
Manifestazione pacifica in sostegno alla Palestina, organizzata con la partecipazione di diversi collettivi studenteschi dei licei Cartesio, Da Vinci e Fermi. Al sit-int, questa mattina, hanno preso parte anche alcuni insegnanti, a testimonianza del sostegno della comunità scolastica all’iniziativa per la pace. Anche Aversa scende in piazza per Gaza e la Flottilla: decine di studenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - scende
https://lc.cx/S7Fhhn Flotilla. Aversa scende in piazza domani a sostegno della Palestina - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, il 3 ottobre presidio in piazza per Flotilla e Palestina - Anche Aversa scende in piazza a sostegno della Flotilla e della Palestina. Scrive pupia.tv
Lorenzo Zamponi: "Le piazze pro-Gaza mosse da sdegno morale e da frustrazione per l'inazione dei governi" - Intervista con il docente della Normale di Pisa, esperto di movimento sociali: "C'è la percezione di un oltraggio morale che supera ogni discussione ... Secondo huffingtonpost.it