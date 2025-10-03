Anche a Terracina un parco intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

. La cerimonia, sentita ed emozionante, c’è stata oggi nell’area nota come la Pineta alla presenza delle autorità militari e civili, delle associazioni combattentistiche e degli studenti delle scuole degli istituti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Venerdì 3 ottobre 2025 il parco noto come "la Pineta" a Terracina verrà intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'appuntamento è alle ore 09.30. Saranno presenti autorità civili e militari, associazioni combattentistiche, e sono state invitate le scuole di

Successivamente sarà scoperta la targa "Parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", che verrà benedetta da don Luigi Venditti, parroco della Chiesa SS Salvatore.