Anche a Terracina un parco intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Latinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. La cerimonia, sentita ed emozionante, c’è stata oggi nell’area nota come la Pineta alla presenza delle autorità militari e civili, delle associazioni combattentistiche e degli studenti delle scuole degli istituti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terracina - parco

terracina parco intitolato giovanniLa Pineta di Terracina verrà intitolata venerdì a Borsellino e Falcone - Successivamente sarà scoperta la targa “Parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, che verrà benedetta da don Luigi Venditti, parroco della Chiesa SS Salvatore. latinaoggi.eu scrive

Cerca Video su questo argomento: Terracina Parco Intitolato Giovanni