. La cerimonia, sentita ed emozionante, c’è stata oggi nell’area nota come la Pineta alla presenza delle autorità militari e civili, delle associazioni combattentistiche e degli studenti delle scuole degli istituti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Anche a Terracina un parco intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - Il sindaco Giannetti: “Il loro sacrificio deve essere per noi un continuo spunto di riflessione. Da latinatoday.it