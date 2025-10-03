Amorim poteva far diventare Hojlund il nuovo Gyokeres ma resterà l’ennesimo rimpianto dello United Daily Mail

Ilnapolista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund è solo uno dei tanti ex Manchester United che sta brillando altrove. Al Napoli, ha segnato al debutto contro la Fiorentina e una doppietta in Champions League mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Intanto, la squadra di Ruben Amorim sembra sempre di più sprofondare nel baratro. Hojlund si unisce al gruppo degli ex United che stanno rinascendo lontani dall’Old Trafford. Il Daily Mail scrive nell’edizione odierna: Dopo Marcus Rashford che ha segnato una doppietta al suo debutto in Champions League contro il Newcastle il mese scorso, a Ruben Amorim è stato chiesto delle prestazioni dei suoi ex del Manchester United: «Anche Rasmus (Hojlund) ha segnato con il Napoli, quindi sono davvero felice per lui». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

