Amore tossico ferisce la compagna con il taglierino | Pesaro condannato a 4 anni e 6 mesi ma nel frattempo era già finito in carcere per furti e rapine
PESARO Voleva il controllo sulla compagna, tanto da minacciarla con un taglierino per non farla uscire di casa e strapparle il cellulare per vedere i contatti, accecato dalla gelosia. Una storia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
