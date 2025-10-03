Amore tossico ferisce la compagna con il taglierino | Pesaro condannato a 4 anni e 6 mesi ma nel frattempo era già finito in carcere per furti e rapine

PESARO Voleva il controllo sulla compagna, tanto da minacciarla con un taglierino per non farla uscire di casa e strapparle il cellulare per vedere i contatti, accecato dalla gelosia. Una storia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

