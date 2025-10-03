AMIGA YEET | La Sfida dei Rune su Amiga Dove l’Intelligenza è l’Arma Vincente

Nel vasto e glorioso catalogo di giochi per Commodore Amiga, i piccoli gioielli indie che emergono oggi sono sempre una piacevole scoperta. YEET si propone proprio come uno di questi: un puzzle game minimalista ma profondamente sfidante, che mette alla prova non i tuoi riflessi, ma la tua capacità di pianificazione e pensiero strategico. Non Spade, ma Rune: La Pace di Nornheim Immagina un mondo, Nornheim, dove i conflitti non si risolvono con la spada o lo scudo, ma con un antico e nobile gioco di rune. In questa terra, la guida e la protezione del popolo sono affidate al Runemaster, un saggio la cui autorità non si conquista con la forza, ma con l’ingegno. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: amiga - yeet

