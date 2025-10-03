Amici Sarah Toscano presenta il nuovo album Met Gala | voglio brillare non mi sento sbagliata

La vincitrice di Amici 23, in uscita con il suo primo album, parla del successo di Sanremo e risponde alle critiche feroci ricevute sui social per il suo aspetto fisico. Ecco le sue dichiarazioni. La vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, è pronta a conquistare le classifiche con il suo primo album ufficiale, intitolato Met Gala, in uscita oggi, venerdì 3 ottobre. Reduce dal successo del talent show di Maria De Filippi e dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo, l'artista ha svelato i dettagli del nuovo progetto e parlato anche delle critiche ricevute in questi mesi, specialmente quelle relative al suo aspetto fisico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

