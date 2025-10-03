Amici Irama e Mew stanno insieme | lei nella bufera per una frase shock

La storia d’amore tra i due ex di Amici può considerarsi ufficiale. Filippo Maria Fanti, in arte Irama, e Valentina Turchetto, conosciuta come Mew, sono stati avvistati insieme dopo il concerto del cantante all’ Arena di Verona, alimentando definitivamente i rumors che li volevano già legati sentimentalmente. Scopriamo cosa hanno fatto insieme e perché le parole di lei hanno indignato tantissime persone. Irama e Mew, la conferma arriva dal video post-concerto. È proprio un video, comparso sui social nelle ultime ore, a confermare la frequentazione tra i due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, Irama e Mew stanno insieme: lei nella bufera per una frase shock

In questa notizia si parla di: amici - irama

Amici, Irama starebbe frequentando un’ex allieva: il nome e le segnalazioni

“Mew di Amici e Irama insieme in Puglia”, gli indizi social di un presunto flirt tra i due cantanti

Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip

L'abbraccio tra Irama e Maria De Filippi ieri ad Amici di Maria De Filippi! - facebook.com Vai su Facebook

#Amici | Prima puntata di Amici con ospiti Irama, Francesca Fagnani, Simona Ventura e la comicità travolgente dell'attrice sarda La Notizia https://cagliaripad.it/658408/riparte-amici-25-alla-prima-puntata-e-show-di-geppi-cucciari… #amici25 - X Vai su X

Irama e Mew di Amici stanno insieme, il video non lascia dubbi - Tra i due cantanti c’è grande intesa e sintonia, ad unirli c’è la passione per la musica ... dilei.it scrive

Mew e Irama sono una coppia: il video che conferma la storia tra i due cantanti di Amici - Uno dei tanti rumors di questa estate è oramai una conferma: Mew e Irama, ex allievi di Amici di Maria De Filippi e cantanti di successo, sono una coppia! Lo riporta msn.com