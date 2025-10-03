Amici anticipazioni domenica 5 ottobre | ospiti e sfide

Roma, 3 ottobre 2025 – Cosa è successo nella seconda puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi? Quella che va in onda domenica 5 ottobre dalle 14 alle 16.30 su Canale 5 è stata registrata giovedì 2 ottobre e quindi sono diverse le anticipazioni, secondo Superguida Tv, che agitano il sonno di diversi appassionati del talent show. Appassionati che nella puntata di domenica 5 ottobre vedranno la prima gara di Canto e la prima competizione di Ballo fra i 18 allievi del programma condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti. I giudici. Le sfide. Le polemiche. Gli ospiti. Tornano in studio Sarah Toscano e Mida: gli ex allievi di Amici portano sul palco il loro brano ‘Semplicemente’, che fa parte del disco ‘Met Gala’ di Sarah uscito nella notte fra l 2 il 3 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

