Amici 25 Zerbi attacca Frasa | Sei un aspirante attore non un cantante la reazione di Anna Pettinelli
Nella scuola di Amici 2025 Rudy Zerbi ha dato a Frasa, allievo di Anna Pettinelli, un compito e non ha risparmiato critiche: "Sei un attore, non un cantante". Ecco come hanno reagito il ragazzo e la sua prof. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: amici - zerbi
I campioni d’Europa e del mondo, gli amici di Francoforte, il bresciano De Zerbi: le avversarie dell’Atalanta
Amici 25, Riccardo riesce a far emozionare Rudy Zerbi: tutti in piedi per lui | Video Witty Tv
Amici 25, i protagonisti della nuova stagione: dieci cantanti, otto ballerini e il pianto di Rudy Zerbi
Plasma ha preso la sua decisione: lavorerà con il prof Rudy Zerbi! #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Penelope conquista il sì convinto del prof Zerbi e indossa la maglia di #Amici25! - X Vai su X
Amici 25, Rudy Zerbi demolisce Frasa: “Attore, che sei venuto a fare qua?”/ Anna Pettinelli sbotta! - Frasa finisce nel mirino di Rudy Zerbi ad Amici 25: per l'allievo arriva un compito e le parole del prof fanno infuriare Anna Pettinelli ... Secondo ilsussidiario.net
Amici 25, Zerbi smonta Frasa - Nel daytime di oggi di Amici 25 Rudy Zerbi ha smontato Frasa, allievo di Anna Pettinelli: “Aspirante attore e non cantante. Da novella2000.it