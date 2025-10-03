Amici 25 flirt in vista tra Michelle e Opi? Gesti e abbracci accendono i sospetti

Durante registrazione della seconda puntata, i due cantanti sono apparsi complici: tra abbracci e gesti affettuosi, e scatta il sospetto di una nuova love story nel talent di Canale 5. La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e già nella scuola di Canale 5 si respira aria di flirt. I protagonisti di questo chiacchierato avvicinamento sarebbero due dei nuovi allievi entrati nella prima puntata: Michelle Cavallaro e Opi. Michelle e Opi, cosa è successo nello studio di Amici Secondo quanto riportato da SuperGuida TV durante la registrazione della seconda puntata di Amici- avvenuta ieri, 2 ottobre - tra i due cantanti ci sarebbe stata più di una semplice complicità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, flirt in vista tra Michelle e Opi? Gesti e abbracci accendono i sospetti

