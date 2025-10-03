Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre 2025 | chi rischia l’eliminazione

Amici 25 entra nel vivo e la seconda puntata, registrata giovedì 2 ottobre 2025, promette scintille. In onda domenica 5 ottobre alle 14:00 su Canale 5, l’appuntamento vedrà cinque allievi già a rischio eliminazione, nuovi colpi di scena e un’importante novità nel regolamento della scuola. La produzione ha infatti introdotto una nuova regola nella gestione della classifica che potrebbe cambiare radicalmente le sorti dei concorrenti in gara. Amici anticipazioni: la regola introdotta nella registrazione del 2 Ottobre 2025. Oltre al classico posizionamento in classifica, è stato introdotto un sistema di “caselle gialle”, che segnala chi si trova al penultimo e al terzultimo posto della propria categoria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

