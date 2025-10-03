Amichevoli Inter ufficiale | durante la sosta test contro l’Atletico Madrid in Libia Ecco la motivazione!
Inter News 24 Amichevoli Inter, adesso è ufficiale: Chivu e i suoi ragazzi sfidano l’Atletico Madrid per l’inaugurazione del nuovo stadio di Bengasi. Anche chi non parteciperà agli impegni delle nazionali avrà un’occasione per allontanarsi da Milano la prossima settimana. Cristian Chivu e i suoi ragazzi, infatti, voleranno a Bengasi, in Libia, per un’amichevole in programma venerdì 10 ottobre 2025. L’incontro, che vedrà affrontarsi l’ Inter e l’ Atletico Madrid, segnerà l’inaugurazione del nuovo stadio internazionale della città libica. Questa amichevole si preannuncia come un anticipo della Champions League, visto che la stessa sfida si disputerà a fine novembre allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive
Amichevoli Inter, tre in programma: fissate le date e uno stadio – Sky
Amichevoli Inter, ecco le date: una gara in un prestigioso stadio del Sud Italia
Amichevole ad Appiano Gentile: Inter – Padova 3-1 Reti: 33° Mkhitaryan, 4°st Carlos Augusto, 15°st Diouf, 18°st Bortolussi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, ufficializzate tre amichevoli per l'estate con Monaco. Monza e Olympiacos. Date e orari - Di seguito quanto si legge nel comunicato del club nerazzurro: "Prosegue il conto alla rovescia in vista della ... tuttomercatoweb.com scrive
Amichevoli: l'Inter ne fa sette all'U23, brillano Bonny e Lautaro - Un mese dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, l'Inter mostra i muscoli nel test contro l'Inter U23 e vince nettamente la sfida in famiglia. Come scrive sportmediaset.mediaset.it