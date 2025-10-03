Amichevoli Inter ufficiale | durante la sosta test contro l’Atletico Madrid in Libia Ecco la motivazione!

Inter News 24 Amichevoli Inter, adesso è ufficiale: Chivu e i suoi ragazzi sfidano l’Atletico Madrid per l’inaugurazione del nuovo stadio di Bengasi. Anche chi non parteciperà agli impegni delle nazionali avrà un’occasione per allontanarsi da Milano la prossima settimana. Cristian Chivu e i suoi ragazzi, infatti, voleranno a Bengasi, in Libia, per un’amichevole in programma venerdì 10 ottobre 2025. L’incontro, che vedrà affrontarsi l’ Inter e l’ Atletico Madrid, segnerà l’inaugurazione del nuovo stadio internazionale della città libica. Questa amichevole si preannuncia come un anticipo della Champions League, visto che la stessa sfida si disputerà a fine novembre allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

