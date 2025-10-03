Amichevole Atletico Madrid Inter i Colchoneros annunciano | Buon test per valutare la forza delle squadre prima del grande scontro europeo
Inter News 24 Amichevole Atletico Madrid Inter, i Colchoneros annunciano: «Buon test per valutare la forza delle squadre». La nota del club. L’ Atletico Madrid ha confermato ufficialmente il test amichevole contro l’ Inter, che si terrà venerdì prossimo a Bengasi, in Libia. Il club spagnolo ha spiegato che questa partita servirà per permettere ai giocatori non convocati per le nazioni di mantenere il ritmo agonistico durante la pausa. L’ Atletico, allenato da Diego Simeone, affronterà i nerazzurri di Cristian Chivu come preparazione per il prossimo incontro di Champions League, previsto per quest’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: amichevole - atletico
Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi
Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Serie D, Atletico: prima amichevole contro il Pineto
Inter, amichevole con l’Atletico Madrid durante la sosta: si gioca in Libia, ecco perché - X Vai su X
? Amichevole di prestigio al Comunale! Questo sabato alle 16:00 l’Atletico Salve scende in campo contro gli amici dell’A.S. Supersano (prima categoria) per un test importante in vista della stagione. Un pomeriggio di sport, amicizia e passione che promette - facebook.com Vai su Facebook
Perché l’Inter giocherà un amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid durante la sosta per le nazionali - Perché l'Inter giocherà un amichevole in Libia durante la sosta per le nazionali contro l'Atletico Madrid: che cos'è la Reconstruction Cup - Lo riporta fanpage.it
Inter-Atletico Madrid, un'amichevole speciale: quando e dove si giocherà - I nerazzurri di Chivu saranno impegnati in un test contro i Colchoneros di Simeone durante la sosta per le nazionali ... Riporta msn.com