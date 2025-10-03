Amichevole Atletico Madrid Inter i Colchoneros annunciano | Buon test per valutare la forza delle squadre prima del grande scontro europeo

Internews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Amichevole Atletico Madrid Inter, i Colchoneros annunciano: «Buon test per valutare la forza delle squadre». La nota del club. L’ Atletico Madrid ha confermato ufficialmente il test amichevole contro l’ Inter, che si terrà venerdì prossimo a Bengasi, in Libia. Il club spagnolo ha spiegato che questa partita servirà per permettere ai giocatori non convocati per le nazioni di mantenere il ritmo agonistico durante la pausa. L’ Atletico, allenato da Diego Simeone, affronterà i nerazzurri di Cristian Chivu come preparazione per il prossimo incontro di Champions League, previsto per quest’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

