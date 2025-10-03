Amianto al mercato ortofrutticolo | Nessuno è mai stato a rischio sarà tutto rimosso e bonificato

"Nessuno è mai stato a rischio. E nessuno lo sarà in futuro, visto che il problema sarà risolto alla radice con la rimozione definitiva della tettoia e il rifacimento dei pavimenti". Parola dell’assessore Andrea Marchiori che sulla presenza dell’ amianto nel mercato ortofrutticolo di Macerata invita ad evitare ogni inutile allarme. La questione è stata sollevata – da tempo – da Morena Tiberi, operatrice dello stesso mercato che spiega: "Solo dopo le segnalazioni, sono arrivati i primi dati. Ma il quadro non è completo. Il progetto di riqualificazione dell’ex Mercato ortofrutticolo finanziato con fondi Pnrr inizialmente non prevedeva alcun intervento sull’amianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

