"Nessuno è mai stato a rischio. E nessuno lo sarà in futuro, visto che il problema sarà risolto alla radice con la rimozione definitiva della tettoia e il rifacimento dei pavimenti". Parola dell’assessore Andrea Marchiori che sulla presenza dell’ amianto nel mercato ortofrutticolo di Macerata invita ad evitare ogni inutile allarme. La questione è stata sollevata – da tempo – da Morena Tiberi, operatrice dello stesso mercato che spiega: "Solo dopo le segnalazioni, sono arrivati i primi dati. Ma il quadro non è completo. Il progetto di riqualificazione dell’ex Mercato ortofrutticolo finanziato con fondi Pnrr inizialmente non prevedeva alcun intervento sull’amianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amianto al mercato ortofrutticolo: "Nessuno è mai stato a rischio, sarà tutto rimosso e bonificato"