Amianto al mercato ortofrutticolo | Nessuno è mai stato a rischio sarà tutto rimosso e bonificato
"Nessuno è mai stato a rischio. E nessuno lo sarà in futuro, visto che il problema sarà risolto alla radice con la rimozione definitiva della tettoia e il rifacimento dei pavimenti". Parola dell’assessore Andrea Marchiori che sulla presenza dell’ amianto nel mercato ortofrutticolo di Macerata invita ad evitare ogni inutile allarme. La questione è stata sollevata – da tempo – da Morena Tiberi, operatrice dello stesso mercato che spiega: "Solo dopo le segnalazioni, sono arrivati i primi dati. Ma il quadro non è completo. Il progetto di riqualificazione dell’ex Mercato ortofrutticolo finanziato con fondi Pnrr inizialmente non prevedeva alcun intervento sull’amianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: amianto - mercato
In qualsiasi squadra, ogni infortunio è una problematica importante. Ma in una rosa come quella della Triestina, dove dopo gli addii di chi ha rescisso si è potuto intervenire solamente nell’ultimo giorno di mercato o attingendo al pianeta degli svincolati, ogni pr Vai su Facebook
Mercato ortofrutticolo al bivio. Il sindaco raccoglie l’appello: "Disposti ad aiutare i lavoratori" - La vecchia struttura sarà abbandonata per lasciare il posto al PalAcqua e le attività sono preoccupate per gli alti costi che comporterà il trasferimento nella zona Cineplex. lanazione.it scrive
Mercato ortofrutticolo al bivio: "L’area individuata è ottima. Ma le spese saranno enormi" - La vecchia struttura sarà liberata a breve per lasciare il posto al cantiere del PalaAcqua. Lo riporta lanazione.it