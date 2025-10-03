Amazon Luna si rinnova | arriva GameNight e una nuova visione del cloud gaming
Amazon ha annunciato una svolta radicale per Luna, il suo servizio di cloud gaming lanciato nel 2022. Nato con l’obiettivo di abbattere le barriere di accesso al videogioco e renderlo disponibile senza la necessità di costose console o PC, Luna si è diffuso rapidamente raggiungendo 14 paesi e milioni di ore giocate ogni mese. Oggi il colosso statunitense rilancia con una piattaforma completamente riprogettata, pensata per essere più inclusiva, sociale e immediata. Il videogioco come esperienza condivisa. Amazon parte da un dato di fatto: nel mondo ci sono oltre 3 miliardi di giocatori, ma solo una parte ridotta dispone di hardware dedicato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: amazon - luna
Kevin Costner e Jake Gyllenhaal in 'luna di miele' in un nuovo film Amazon
Amazon Luna si aggiorna e verrà incluso nell’abbonamento Prime, ecco le novità
Amazon spinge sul cloud gaming con una nuova versione di Luna
Amazon Luna, profonda rivoluzione in arrivo in chiave party games - X Vai su X
Amazon Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa Passa da 329,99 a 279,99€ Clicca per Acquistare: https://www.amazon.it/dp/B0C7XHY6YS/?tag=maz0d-21&psc=1&m=a11il2pnwyju7h Fire TV Stick 4K + controller Luna | Bun Vai su Facebook
Amazon Luna si rinnova: arriva GameNight e una nuova visione del cloud gaming - Amazon ha annunciato una svolta radicale per Luna, il suo servizio di cloud gaming lanciato nel 2022. Secondo gamerbrain.net
Come funziona la modalità GameNight su Amazon Luna? - La modalità GameNight di Amazon Luna trasforma lo smartphone in controller e porta party game social come Angry Birds, Taboo e Cluedo sul grande schermo. icrewplay.com scrive