Amazon Luna si rinnova | arriva GameNight e una nuova visione del cloud gaming

Amazon ha annunciato una svolta radicale per Luna, il suo servizio di cloud gaming lanciato nel 2022. Nato con l’obiettivo di abbattere le barriere di accesso al videogioco e renderlo disponibile senza la necessità di costose console o PC, Luna si è diffuso rapidamente raggiungendo 14 paesi e milioni di ore giocate ogni mese. Oggi il colosso statunitense rilancia con una piattaforma completamente riprogettata, pensata per essere più inclusiva, sociale e immediata. Il videogioco come esperienza condivisa. Amazon parte da un dato di fatto: nel mondo ci sono oltre 3 miliardi di giocatori, ma solo una parte ridotta dispone di hardware dedicato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

