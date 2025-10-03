Un doppio appuntamento di promozione per il territorio montano. Domenica 5 ottobre a partire dalle 10 il borgo di Amandola parteciperà alla più grande caccia al tesoro in contemporanea d’Italia, organizzata dal Touring Club Italiano nei borghi certificati ‘Bandiera Arancione’. La manifestazione, aperta ad adulti e bambini, sarà l’occasione per scoprire la profonda e autentica identità del territorio, immergendosi nelle tradizioni, sapori e nella storia di Amandola. Il percorso approfondirà l’enogastronomia del borgo di Amandola e accompagnerà i partecipanti in un itinerario speciale tra cultura e memoria con la visita presso: Museo del Paesaggio Antropogeografico, custode dell’identità e del legame tra l’uomo e il territorio dei Sibillini; il Museo delle Opere d’Arte e delle Pergamene, per ammirare tesori storici e testimonianze artistiche di grande valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amandola, la caccia al tesoro per promuovere il territorio