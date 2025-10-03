Alvaro Soler il nuovo album è El Camino e parla del rapporto con il mondo digitale

È disponibile in digitale Apagame, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa l’album El Camino. È disponibile in digitale Apagame, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa l’album El Camino, in uscita il 10 ottobre ( pre-order ), e che affronta un tema di grande attualità: il nostro rapporto con il mondo digitale. Il brano invita non solo a mettere giù ogni tanto il telefono, ma anche a riscoprire la bellezza del silenzio, della natura e persino della noia. In un’epoca in cui i social media spesso creano pressione e confronto, Alvaro Soler fa una dichiarazione a favore della consapevolezza e della cura di sé, racchiusa in una canzone ballabile, emozionante e profondamente contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Alvaro Soler, il nuovo album è El Camino e parla del rapporto con il mondo digitale

In questa notizia si parla di: alvaro - soler

“Apàgame”, il nuovo singolo di Alvaro Soler

Non solo tormentoni, Alvaro Soler fa ballare e riflettere con El Camino

Alvaro Soler presenta l’album “El Camino”: “In questo disco c’è tutta la mia vita. Giudice a X Factor? Mi piacerebbe molto rifarlo. In gara a Sanremo? Dovrei cantare in italiano ma accetterei. Dell’Italia amo la gente e gli spaghetti con le vongole” – Intervista Video

Milano ha vissuto un momento magico: Alvaro Soler ha sorpreso tutti con un live improvvisato per strada, trasformando la città in un palco a cielo aperto Per Alvaro c'è un nuovo album "El Camino", l’artista inaugura un capitolo fresco e moderno del pop latin Vai su Facebook

Alvaro Soler torna con "El camino". Dai tormentoni al cantautorato... ma con energia - X Vai su X

Alvaro Soler, l'album El Camìno: "Tra famiglia e lavoro sono in pace con me stesso" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alvaro Soler, l'album El Camìno: 'Tra famiglia e lavoro sono in pace con me stesso' ... Secondo tg24.sky.it

ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO” - Il talentuoso cantautore Alvaro Soler, noto per i suoi successi globali che hanno superato i 2 milioni di dischi venduti e accumulato 5 miliardi di stream e visualizzazioni, torna con un nuovo singolo ... Lo riporta megamodo.com